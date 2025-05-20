Звезда сериала «Кухня» подарила мужу подержанный Porsche

Актриса Мария Горбань подарила мужу подержанный Porsche за семь миллионов рублей

Российская актриса и телеведущая Мария Горбань подарила мужу подержанную машину. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Известно, что звезда сериала «Кухня» преподнесла супругу, кинооператору Кириллу Зоткину, в качестве презента Porsche 911 Carrera 4S синего цвета. Автомобильный эксперт Мария Посеницкая рассказала, что аналогичная модель с пробегом стоит примерно семь миллионов рублей. «Новая машина стоила бы значительно дороже — около 20 миллионов, в зависимости от комплектации», — объяснила специалист.

В апреле сообщалось, что народный артист России Сергей Безруков купил машину за 10 миллионов рублей. Тогда актер сделал выбор в пользу черного внедорожника Tank 700.