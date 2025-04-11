Актер Сергей Безруков купил машину за 10 миллионов рублей

Народный артист России Сергей Безруков купил дорогостоящую машину. Соответствующую информацию публикует Telegram-канал «Звездач».

По данным издания, актер приобрел черный внедорожник Tank 700. По словам автоэксперта Марии Посеницкой, стоимость данного автомобиля составляет более 10 миллионов рублей.

«Этот "китаец" Tank 700 может стоить от 10 миллионов рублей в стандартной комплектации, до 13,5 миллиона, если это гибрид, то есть его двигатель работает и на электричестве, и на бензине», — подчеркнула она.

В декабре 2024 года россияне получили возможность купить вещи Безрукова. На платформе «Авито» начала продаваться одежда, предметы интерьера, электроника, инструменты для ремонта и вещи со съемок звезд.