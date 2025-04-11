Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:43, 11 апреля 2025Ценности

Сергей Безруков купил машину за 10 миллионов рублей

Актер Сергей Безруков купил машину за 10 миллионов рублей
Екатерина Ештокина

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Народный артист России Сергей Безруков купил дорогостоящую машину. Соответствующую информацию публикует Telegram-канал «Звездач».

По данным издания, актер приобрел черный внедорожник Tank 700. По словам автоэксперта Марии Посеницкой, стоимость данного автомобиля составляет более 10 миллионов рублей.

Материалы по теме:
Ввоз и ныне там. Из России ушли сотни западных брендов. Как теперь попадают в страну их товары?
Ввоз и ныне там.Из России ушли сотни западных брендов. Как теперь попадают в страну их товары?
2 ноября 2022
В России под видом дорогой одежды продают дешевые товары с AliExpress. Как магазины наживаются на россиянах?
В России под видом дорогой одежды продают дешевые товары с AliExpress.Как магазины наживаются на россиянах?
27 января 2023

«Этот "китаец" Tank 700 может стоить от 10 миллионов рублей в стандартной комплектации, до 13,5 миллиона, если это гибрид, то есть его двигатель работает и на электричестве, и на бензине», — подчеркнула она.

В декабре 2024 года россияне получили возможность купить вещи Безрукова. На платформе «Авито» начала продаваться одежда, предметы интерьера, электроника, инструменты для ремонта и вещи со съемок звезд.

    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о завершении конфликта на Украине

    Спецпосланник Трампа жестом раскрыл свое отношение к Путину

    Известная актриса рассказала о жизни в общежитии

    Паша Техник оставил в наследство квартиру с непогашенной ипотекой

    Женщина назвала своего отца маньяком с сотнями жертв

    Фото Гарри Стайлса в мини-шортах оценили в сети фразой «женщины будут бросаться»

    Неожиданное явление увидели в небе в российском городе

    Пожилая россиянка инсценировала свое похищение по заданию мошенников

    Фетисов оценил политический потенциал Овечкина

    Украина атаковала сразу шесть населенных пунктов российского региона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше