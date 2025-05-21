Адвокат рассказал о штрафах для встающих с места до остановки самолета

Адвокат Гюрол сообщил о штрафе для спешащих покинуть борт турецких авиакомпаний

Камеры на борту самолетов и экипаж турецких авиакомпаний смогут зафиксировать нарушения пассажиров, спешащих покинуть места до остановки двигателей. Об этом в беседе с РИА Новости предупредил основатель юридической фирмы, адвокат Джандаш Гюрол.

«Самолеты оборудованы камерами видеонаблюдения, помимо этого, члены экипажа могут сообщить КВС о ситуации, после чего будет оформлен протокол. После того, как прозвучал анонс для пассажиров, он становится уже директивой и пассажир обязан следовать этим правилам, если же он их нарушил, то считается нарушившим дисциплину», — объяснил собеседник агентства.

Как считает Гюрол, бортпроводники будут строго следить за соблюдением правил.

Ранее сообщалось, что Turkish Airlines начнет штрафовать пассажиров, которые встают с мест до полной остановки самолета после приземления. Такие правила турецкие власти введут в будущем и для других перевозчиков страны.