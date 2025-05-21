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16:18, 21 мая 2025Культура

Адвокат оценил правдивость слов Семенович о долгом разводе ее жениха

Адвокат Жорин: Жених певицы Семенович может разводиться несколько лет
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Анна Семенович

Анна Семенович. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Возлюбленный экс-фигуристки и бывшей солистки поп-группы «Блестящие» Анны Семенович, бизнесмен Денис Шреер может разводиться несколько лет. Об этом сказал адвокат Сергей Жорин в разговоре с сайтом «Страсти».

По словам правозащитника, такое бывает, когда супруги являются гражданами разных стран. «Как обстоит ситуация в случае с Семенович — трудно сказать. Но я предполагаю, что если Анна говорит, что это занимает 2-3 года, то это так и есть. Мне кажется, что она не лукавит», — заявил Жорин.

Ранее Анна Семенович заявила, что готова родить ребенка после 45 лет.

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