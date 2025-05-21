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11:20, 21 мая 2025Путешествия

Аэропорт популярного курорта Европы ушел под воду

TF1Info: Аэропорт Сен-Тропе в Провансе затопило водой
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Из-за проливных дождей аэропорт популярного курорта Европы затопило. Об этом сообщает TF1Info.

Уточняется, что ушла под воду воздушная гавань Ла-Моль в Сен-Тропе провинции Прованс. На видео снята затопленная взлетно-посадочная полоса, где видны лишь фюзеляжи самолетов.

По данным источника, проливной дождь 20 мая наполнил залив Сен-Тропе в регионе Вар, Франция. Менее чем за два часа уровень воды поднялся более чем на шесть метров, и она хлынула на дороги коммуны Ла-Моль.

Местные жители посчитали подъем воды началом апокалипсиса. «В промышленной зоне Ла-Моль вода достигла улицы, где ее уровень поднялся на метр», — сообщила жительница коммуны Ингрид, ее грузовик унесло течением. Спасателям гражданской безопасности на вертолете пришлось лететь на помощь двум шестидесятилетним туристам, которые оказались в воде.

Без электричества в регионе Вар до сих пор остаются 180 домов. Во время шторма не выжили три человека.

Ранее бразильский аэропорт Салгаду Филью в Порту-Алегри затопило после сильных дождей. Стоящие в воде самолеты и здания авиагавани попали на видео, которое быстро стало вирусным в соцсетях.

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