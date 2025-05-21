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17:51, 21 мая 2025Культура

Бар Сергея Жукова оштрафовали из-за алкоголя

Бар певца Сергея Жукова оштрафовали за продажу алкоголя без кассы
Андрей Шеньшаков

Фото: siamionau pavel / Shutterstock / Fotodom

Бар певца Сергея Жукова «Руки Вверх!» в Ростове был оштрафован на 11,7 миллиона рублей за нарушения правил продажи алкогольной продукции. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, Федеральная налоговая служба (ФНС) изначально выписала штраф заведению в размере 47 миллионов рублей, однако владельцы оспорили это решение в суде и снизили сумму до 11,7 миллиона.

Сообщается, что бар Жукова полтора года торговал алкоголем без кассового оборудования. В частности, налоговая не нашла отчетности по транзакциям на сумму около 172 миллионов рублей. Речь идет о периоде с начала 2023 года по середину 2024-го.

В октябре 2024 года стало известно, что в московском баре артиста «Руки вверх!» посетительница выпила 20 шотов и впала в кому.

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