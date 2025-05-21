Бастрыкин раскрыл число возбужденных в России из-за атак украинских БПЛА уголовных дел

Бастрыкин: СК возбудил 910 уголовных дел из-за атак БПЛА ВСУ по России

Следователи возбудили 910 уголовных дел из-за атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию России. Об этом рассказал глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин, передает ТАСС.

Бастрыкин выступил на Молодежном международном юридическом форуме. Он рассказал, что Украина использует беспилотники самолетного, квадрокоптерного, гексокоптерного типов и FPV-дроны, которые несут взрывные устройства.

Ранее председатель СК заявил, что атакам ВСУ подверглись 43 региона России. В числе атакованных регионов России оказались Москва, Петербург, Крым и Краснодарский край. Зафиксировано около восьми тысяч обстрелов приграничных и тыловых российских территорий.