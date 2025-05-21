Боец рассказал о выявлении ВСУ сторонников России под видом опроса с целью расправы

РИА Новости: ВСУ под видом соцопроса выявляли сторонников России в Новотроицком

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Новотроицком в Донецкой народной республике (ДНР) под видом соцопроса выявляли мирных жителей, которые ждали российские войска, а затем убивали их. Об этом РИА Новости рассказал боец 56-го отдельного батальона специального назначения «Хан» 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным Механик.

«Местные рассказали, что ходили малолетки (...) по домам, вели беседу. Кто как относится, почему не уезжают, вели просто социальный какой-то опрос, так и представлялись», — заявил военный.

По словам Механика, людей «выводили на разговоры», так как жители часто остаются ждать прихода Армии России. Сторонников РФ бойцы ВСУ убивали, добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ расправлялись над мирными жителями ДНР. По словам пленного украинского солдата, его сослуживцы при отступлении из населенного пункта Вишневое должны были требовать от людей говорить на украинском языке. Тех, кто не соглашался, они убивали.