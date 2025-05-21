Два редких лемура родились в парке Крыма и попали на видео

Два кошачьих лемура родились в Бахчисарайском парке миниатюр в Крыму

Два кошачьих лемура родились в Бахчисарайском парке миниатюр в Крыму и попали на видео. Ролик публикует Telegram-канал «Архипелаг развлечений Крыма».

Директор парка Виктор Жиленко рассказал, что у пары лемуров второй год подряд появляется двойня. Пока детеныши крепко держатся за мать и сосут молоко, но через пару месяцев начнут самостоятельно передвигаться по вольеру.

Жиленко уточнил, что лемуры довольно редко встречаются в зоопарках, потому что им нужен особый уход: теплые вольеры, много пространства и разнообразный рацион. «Если так пойдет и дальше, у нас будет самая большая коллекция лемуров не только в Крыму, но и во всей России», — добавил Жиленко.

В марте Бахчисарайский парк показал новорожденного кенгуренка. Малыш уже окреп и вышел из сумки матери.