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13:08, 21 мая 2025Экономика

Две компании в России лишили лицензии за попытку обойти указы Путина

ЦБ отозвал лицензии инвестиционных компаний за попытку вывести активы из страны
Вячеслав Агапов

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Центральный Банк (ЦБ) РФ лишил лицензий две инвестиционные компании за попытку вывести замороженные активы иностранцев в обход указа президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РБК.

Регулятор отозвал лицензии у инвестиционных компаний «Питер Траст» и «Титульный брокер», которые пытались вывести из страны акции российских компаний, принадлежащие иностранным инвесторам и заблокированные в 2022 году. Подобные действия в Центробанке назвали непозволительными.

Ограничения имеют «значимый политический разрез», поэтому нельзя позволить, чтобы кто-то зарабатывал на помощи в их обходе, заявил зампредседателя ЦБ Филипп Габуния.

Президент России Владимир Путин подписал указ «О временном порядке учета некоторых ценных бумаг», который ужесточает контроль над заблокированными активами нерезидентов из недружественных стран, в октябре 2024 года. Он должен пресечь попытки вывести на торги акции со счетов типа «С» в обход антисанкционного регулирования.

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