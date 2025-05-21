Две компании в России лишили лицензии за попытку обойти указы Путина

ЦБ отозвал лицензии инвестиционных компаний за попытку вывести активы из страны

Центральный Банк (ЦБ) РФ лишил лицензий две инвестиционные компании за попытку вывести замороженные активы иностранцев в обход указа президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РБК.

Регулятор отозвал лицензии у инвестиционных компаний «Питер Траст» и «Титульный брокер», которые пытались вывести из страны акции российских компаний, принадлежащие иностранным инвесторам и заблокированные в 2022 году. Подобные действия в Центробанке назвали непозволительными.

Ограничения имеют «значимый политический разрез», поэтому нельзя позволить, чтобы кто-то зарабатывал на помощи в их обходе, заявил зампредседателя ЦБ Филипп Габуния.

Президент России Владимир Путин подписал указ «О временном порядке учета некоторых ценных бумаг», который ужесточает контроль над заблокированными активами нерезидентов из недружественных стран, в октябре 2024 года. Он должен пресечь попытки вывести на торги акции со счетов типа «С» в обход антисанкционного регулирования.