Экс-лидер ОПГ рассказал о совершенной им 25 лет назад расправе и попал на видео

Экс-лидер свердловской ОПГ Клок: Бизнесмена Зубакина убили из двух пистолетов

Допрос бывшего лидера свердловской ОПГ Михаила Клока попал на видео. Он рассказал о совершенной им 25 лет назад расправе над бизнесменом Алексеем Зубакиным. Соответствующие кадры публикует Ura.ru со ссылкой на знакомый с темой источник.

По данным агентства, Клок рассказал, что с предпринимателем могли расправиться при помощи двух пистолетов Марголина.

На видео показано, как Клок отвечает на вопрос правоохранителя, из какого оружия была совершена расправа? Фигурант ответил, что скидывали два пистолета Марголина, однако, сказать, какого они были калибра, экс-лидер ОПГ не смог. При этом, по его словам, оружие было с глушителями. Он рассказал, что один пистолет был со спортивной рукояткой, которая была сделана под руку, чтобы стрелять.

По словам источника агентства, фигурант профессионально обращается с оружием.

По информации Ura.ru, один из участников расправы над Зубакиным — предприниматель Насим Мамедов. Он в третий раз попал под суд по этому делу. В 2000-х годах он являлся водителем Клока и был задержан вместе с бизнес-партнером пострадавшего — Дмитрием Дейчем. По версии следствия, именно Дейч заказал ему расправу с бизнесменом. В свою очередь, Клок нанял Мамедова в качестве исполнителя преступления.

18 марта на Урале возобновилось рассмотрение уголовного дела бывшего лидера организованной преступной группировки (ОПГ) Михаила Клока о заказной расправе над предпринимателем Алексеем Зубакиным.