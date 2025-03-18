В российском регионе возобновилось рассмотрение дела экс-лидера ОПГ о заказной расправе

На Урале тяжело больного бывшего лидера ОПГ Клока вернули под суд

На Урале возобновилось рассмотрение уголовного дела бывшего лидера организованной преступной группировки (ОПГ) Михаила Клока о заказной расправе над предпринимателем Алексеем Зубакиным. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на данные из картотеки Кировского районного суда.

По данным издания, адвокат Клока Никита Кошаков рассказал, что состояние здоровья фигуранта еще больше ухудшилось. По словам защитника, сейчас у Клока три включенных в перечень правительства заболевания, при которых отбытие наказания невозможно.

Согласно картотеке суда, следующее заседание состоится на этой неделе.

По информации издания, Клок обвиняется в пособничестве в расправе над предпринимателем Алексеем Зубакиным. Отмечается, что разбирательства по этому делу начались в 2023 году, но из-за состояния обвиняемого, заседания постоянно переносились. Расправа над бизнесменом произошла в 2000 года. Тогда, кроме Клока, было еще двое подозреваемых — заказчик преступления и бывший водитель, который являлся непосредственным исполнителем.

В сентябре 2022 года в Екатеринбурге полковника российской полиции Владимира Молодцова заподозрили в сокрытии преступления, касающегося расправы над Зубакиным. Тогда сообщалось, что Молодцов якобы знал, кто расправился с бизнесменом, но после задержания обвиняемые были отпущены. Спустя девять лет дело удалось раскрыть по тем же доказательствам.