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14:51, 21 мая 2025Бывший СССР

Экс-сотрудник СБУ объяснил цель убийства Портнова

Экс-сотрудник СБУ Прозоров объяснил убийство экс-советника Януковича Портнова
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Nacho Doce / Reuters

Убийством экс-советника бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова украинские власти могли попытаться перебить негативные информационные поводы. Об этом заявил экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров, передает ТАСС.

По его словам, киевские власти попытались преподнести это событие как достижение, которое затмило бы негативные новости. Прозоров добавил, что ему было бы интересно посмотреть на реакцию испанской стороны, если в расследовании подтвердится украинский след.

Он также рассказал, что в этом убийстве нет ничего удивительного, так как украинская власть идет по пути террора. «В данном случае очень интересно, что убийство Портнова совпало со вчерашним ударом ракетным по базовому лагерю Вооруженных сил Украины в Сумской области», — сказал Прозоров, отметив, что таким образом Киев может пытаться отвлечь внимание от неудач на линии фронта.

Портнова застрелили в городе Посуэло-де-Аларкон в Испании. Убийство произошло в среду, 21 мая, в 10:15 мск на глазах у многочисленных свидетелей.

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