Появились кадры с места убийства экс-советника Януковича

Издание ABC опубликовало кадры с места убийства экс-советника Януковича Портнова

Бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова застрелили в городе Посуэло-де-Аларкон в Испании. Кадры с места убийства публикует испанское издание ABC.

«Национальная полиция находится на месте убийства, которое произошло в 9:15 утра [10:15 мск] в среду на глазах у многочисленных свидетелей», — сказано в сообщении.

Издание приводит слова свидетелей, которые утверждают, что киллер, одетый в синий спортивный костюм и несший рюкзак, скрылся с места преступления пешком. Также сообщается, что поблизости мог находиться один или два сообщника, которые обеспечивали ему прикрытие.

Ранее в полиции Мадрида сообщили детали произошедшего убийства. Отмечается, что Портнов собирался сесть в автомобиль, и в этот момент к нему приблизились двое или трое неизвестных, которые произвели пять выстрелов, по меньшей мере три из которых — в голову.