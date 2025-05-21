Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:59, 21 мая 2025Мир

Появились кадры с места убийства экс-советника Януковича

Издание ABC опубликовало кадры с места убийства экс-советника Януковича Портнова
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова застрелили в городе Посуэло-де-Аларкон в Испании. Кадры с места убийства публикует испанское издание ABC.

«Национальная полиция находится на месте убийства, которое произошло в 9:15 утра [10:15 мск] в среду на глазах у многочисленных свидетелей», — сказано в сообщении.

Издание приводит слова свидетелей, которые утверждают, что киллер, одетый в синий спортивный костюм и несший рюкзак, скрылся с места преступления пешком. Также сообщается, что поблизости мог находиться один или два сообщника, которые обеспечивали ему прикрытие.

Ранее в полиции Мадрида сообщили детали произошедшего убийства. Отмечается, что Портнов собирался сесть в автомобиль, и в этот момент к нему приблизились двое или трое неизвестных, которые произвели пять выстрелов, по меньшей мере три из которых — в голову.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пять выстрелов, последний — в голову». Бывший советник Януковича убит в Испании. На Украине его обвиняли в измене родине

    Лавров прокомментировал «украинизацию» Армении

    Раскрыты подробности о расправившейся с ребенком фанатке битцевского маньяка

    Пассажирка российского самолета «просто так» открыла аварийный люк перед вылетом

    В России член партии подозвал уборщицу фразой «тебя как зовут вообще» и поплатился

    Появилось видео уничтожения тяжелого беспилотника «Лютый» над Подмосковьем

    Лавров назвал цель призывов к прекращению огня

    Заслуженный артист России погиб на рыбалке

    Россиянин получил удар током на рыбалке и не выжил

    Один из богатейших депутатов объяснил свой уход из Госдумы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости