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17:40, 21 мая 2025Мир

ЕС обвинили в накачке Украины оружием

Дипломат Жданова: ЕС накачивает Украину оружием
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian 24th Mechanised Brigade / AP

Европейски союз (ЕС) бесцеремонно накачивает Украину оружием, несмотря на позицию Москвы. С таким заявлением выступила глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова, ее цитирует РИА Новости.

«Есовцы нарочито, в подчеркнуто провокационном ключе предпринимают все новые шаги по накачке Украины вооружением и военной техникой», — указала дипломат.

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По ее словам, европейцы стремятся обеспечить для Украины передышку для восстановления военного потенциала, чтобы затем с новой силой продолжить противостояние с Россией. Она подчеркнула, что западные страны делают это из корыстных целей. «Это же "закредитование" страны», — объяснила Жданова.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил о необходимости наращивать расходы на оборону, укреплять производство вооружений и продолжать поддержку Украины.

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