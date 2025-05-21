Дипломат Жданова: ЕС накачивает Украину оружием

Европейски союз (ЕС) бесцеремонно накачивает Украину оружием, несмотря на позицию Москвы. С таким заявлением выступила глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова, ее цитирует РИА Новости.

«Есовцы нарочито, в подчеркнуто провокационном ключе предпринимают все новые шаги по накачке Украины вооружением и военной техникой», — указала дипломат.

По ее словам, европейцы стремятся обеспечить для Украины передышку для восстановления военного потенциала, чтобы затем с новой силой продолжить противостояние с Россией. Она подчеркнула, что западные страны делают это из корыстных целей. «Это же "закредитование" страны», — объяснила Жданова.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил о необходимости наращивать расходы на оборону, укреплять производство вооружений и продолжать поддержку Украины.