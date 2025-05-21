Европу предупредили о распространении последствий войны Израиля на континент

Экс-глава GCHQ Флеминг: Последствия войны Израиля распространятся на Европу

Долгосрочные последствия войны Израиля в секторе Газа распространятся на Европу и за ее пределы. Об этом предупредил бывший глава британской разведки GCHQ (Центр правительственной связи) сэр Джереми Флеминг, сообщает Sky News.

«Долгосрочные последствия этого невероятно сложны. А отсутствие политического процесса делает это действительно трудноперевариваемым», — сказал он.

По его словам, экстремисты также могут использовать конфликт для радикализации молодежи. Кроме того, экс-глава GCHQ приветствовал объединение усилий Великобритании, Франции и Канады для осуждения «совершенно непропорциональных» действий Израиля в секторе Газа.

Ранее стало известно, что Британия совместно с другими странами готовит санкции против ряда израильских министров из-за действий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа. Лондон намерен ввести рестрикции в отношении главы Минфина и Минобороны Бецалеля Смотрича и Исраэля Каца, а также министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.

