Задержание собиравшего информацию о российских ПВО украинского агента показали на видео

ФСБ показала видео задержания украинского агента в Калужской области

ФСБ показала на видео задержание украинского агента в Калужской области. Об этом сообщает РИА Новости.

На кадрах оперативного видео видно, как сотрудники спецназа ФСБ выпрыгивают из фургона возле парковки рядом с автомобилем подозреваемого. Вскоре он оказался в наручниках и в кабинете на допросе. В ходе беседы со следователями мужчина признался в работе на украинские спецслужбы. Отмечается, что агент активно собирал информацию о расположении ПВО РФ на территории региона.

Агент установил контакт и поддерживал связь с представителем спецслужб Украины начиная с сентября 2023 года.