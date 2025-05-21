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11:01, 21 мая 2025Силовые структуры

Задержание собиравшего информацию о российских ПВО украинского агента показали на видео

ФСБ показала видео задержания украинского агента в Калужской области
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

ФСБ показала на видео задержание украинского агента в Калужской области. Об этом сообщает РИА Новости.

На кадрах оперативного видео видно, как сотрудники спецназа ФСБ выпрыгивают из фургона возле парковки рядом с автомобилем подозреваемого. Вскоре он оказался в наручниках и в кабинете на допросе. В ходе беседы со следователями мужчина признался в работе на украинские спецслужбы. Отмечается, что агент активно собирал информацию о расположении ПВО РФ на территории региона.

Агент установил контакт и поддерживал связь с представителем спецслужб Украины начиная с сентября 2023 года.

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