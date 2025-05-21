ФСБ задержала собиравшего информацию о российской ПВО агента украинских спецслужб

В Калужской области задержали агента Украины, собиравшего данные о ПВО России

В Калужской области задержали россиянина, подозреваемого в работе на украинские спецслужбы. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным издания, агент установил контакт и поддерживал связь с представителем спецслужб Украины начиная с сентября 2023 года. Он регулярно передавал противнику информацию о работе систем ПВО в регионе. Как следует из обнаруженной в его телефоне переписки с представителем запрещенной на территории России террористической организации, обсуждались планы диверсионной деятельности в стране.

По данным ФСБ, мужчина признал свою вину и активно сотрудничает со следствием.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала россиянина за подготовку теракта на Транссибирской магистрали.