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15:05, 21 мая 2025Силовые структуры

ФСБ задержала двух хакеров за попытку кражи данных компании и банка

В Челябинске задержали двух хакеров за попытку кражи данных компании и банка
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Челябинске задержали двух хакеров за попытку кражи данных компании и банка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ФСБ России по региону.

По данным ведомства, в мае житель Челябинска был осужден за неправомерный доступ к компьютерной информации посредством использования вредоносных компьютерных программ и приговорен к 4,5 годам условно.

По данным следствия, задержанный, используя вредоносное программное обеспечение (ПО) получил доступ к личным аккаунтам пользователей коммерческой компании с целью использования их лицевых счетов.

Также в мае сотрудники ФСБ пресекли деятельность еще одного жителя региона, он получил неправомерный доступ служебным базам данных кредитно-финансового организации с целью дальнейшей продажи сведений, которые составляют банковскую тайну.

В отношении него возбудили уголовное дело по статье 272.1 (Незаконные использование и передача, сбор и хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные, а равно создание и обеспечение функционирования информационных ресурсов, предназначенных для ее незаконных хранения и распространения) УК РФ. По данной статье ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в России началась операция МВД по установлению ресурсов с личными данными граждан.

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