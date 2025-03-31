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11:50, 31 марта 2025Силовые структуры

В России началась операция МВД по установлению ресурсов с личными данными граждан

МВД начало операцию по установлению ресурсов с личными данными граждан
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

МВД начало операцию по установлению ресурсов с личными данными граждан. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По данным канала, 11 марта было подписано распоряжение, согласно которому необходимо провести мероприятия по поиску сайтов, каналов и ботов, через которые возможно узнать личные данные граждан. В связи с этим в региональные управления МВД поступило указание на проведение такой работы. Это связано с принятием нового закона и появлением статьи 272.1 («Незаконные использование, передача, сбор или хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные») УК РФ.

Мероприятия будут проходить в ближайшие три недели. Владельцев и администраторов подобных ресурсов планируют привлекать к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что создатель «Глаза бога» рассказал о сотрудничестве бота с правоохранительными органами.

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