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16:09, 21 мая 2025Россия

Хинштейн заявил об ударах ВСУ авиабомбами по Курской области

Хинштейн: Интенсивность ударов ВСУ по Курской области высокая
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Интенсивность ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Курской области остается высокой. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора приграничного региона Александр Хинштейн в эфире телеканала «Россия 24».

По словам губернатора, удары, как правило, наносятся не только с помощью беспилотников, ВСУ также применяют авиабомбы. Он уточнил, что Киев атакует гражданскую инфраструктуру и объекты социального назначения.

Хинштейн отметил, что ВСУ также не оставляют попыток прорваться на территорию российского региона, но им дается «решительный и очень жесткий отпор».

«Самое трагичное, конечно же, что, к сожалению, приводят к потерям среди наших жителей», — заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин оценил обстановку в освобожденной Курской области. По его словам, она все еще остается сложной.

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