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10:00, 21 мая 2025Экономика

Ипотечникам пришлось экономить на отпуске

Lеvel Group: Только 15 % ипотечников могут позволить себе отпуск
Александра Качан (Редактор)
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Только 15 процентам россиян, выплачивающих ипотеку, хватает денег на полноценный отпуск. Об этом говорится в исследовании Lеvel Group, результаты которого передает «Газета.Ru».

Еще 57 процентам ипотечников приходится выбирать бюджетные опции во время путешествий — дешевые отели, авиабилеты со скидками и менее дорогие направления. 25 процентов респондентов вынуждены ездить в отпуск реже, чем хотелось бы, а три процента — не ездить вовсе.

Чтобы избежать проблем с финансами в период выплачивания кредита, руководитель отдела ипотеки Lеvel Group Юлиан Овечкин посоветовал брать заем на жилье только в том случае, если ежемесячный платеж не превысит 40-50 процентов от дохода. «Это позволяет избежать чрезмерной нагрузки на бюджет и сохранить возможность покрывать другие жизненно важные расходы», — объяснил он.

По данным компании, чаще всего (в 40 процентах случаев) россияне платят за ипотеку 50-100 тысяч рублей в месяц. 33 процента отдают 30-50 тысяч рублей, 21 процент — до 30 тысяч рублей. У шести процентов ежемесячный платеж составляет 100-150 тысяч рублей.

Ранее риелтор Наталья Перескокова посоветовала россиянам не ждать падения цен на жилье в ближайшее время. По ее словам, стоимость квартир продолжит расти.

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