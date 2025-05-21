Израиль подтвердил удар по делегации дипломатов

ЦАХАЛ: Армия обороны Израиля открыла огонь по кортежу иностранных дипломатов

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что израильские военные открыли огонь по кортежу иностранных дипломатов. Об этом стало известно из заявления пресс-службы ЦАХАЛ, опубликованного в Telegram-канале.

«Согласно первоначальному расследованию, делегация отклонилась от утвержденного маршрута и вошла в район, где ей не было разрешено находиться. Солдаты ЦАХАЛ, действовавшие в этом районе, произвели предупредительные выстрелы, чтобы отдалить их. Сообщений о ранениях или ущербе не поступало», — говорится в сообщении.

В ЦАХАЛ отметили, что 21 мая состоялся скоординированный въезд дипломатической делегации в Дженин на Западном берегу реки Иордан. Израильские военные отметили, что в рамках координации членам делегации был предоставлен утвержденный маршрут, по которому они должны были следовать, поскольку этот район является зоной активных боевых действий.

Ранее стало известно, что солдаты ЦАХАЛ открыли предупредительный огонь при виде делегации дипломатов. Отмечается, что в составе делегации присутствовали дипломаты из России и более двух десятков других стран