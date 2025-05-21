Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:52, 21 мая 2025Мир

Израиль подтвердил удар по делегации дипломатов

ЦАХАЛ: Армия обороны Израиля открыла огонь по кортежу иностранных дипломатов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Israeli Army / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что израильские военные открыли огонь по кортежу иностранных дипломатов. Об этом стало известно из заявления пресс-службы ЦАХАЛ, опубликованного в Telegram-канале.

«Согласно первоначальному расследованию, делегация отклонилась от утвержденного маршрута и вошла в район, где ей не было разрешено находиться. Солдаты ЦАХАЛ, действовавшие в этом районе, произвели предупредительные выстрелы, чтобы отдалить их. Сообщений о ранениях или ущербе не поступало», — говорится в сообщении.

В ЦАХАЛ отметили, что 21 мая состоялся скоординированный въезд дипломатической делегации в Дженин на Западном берегу реки Иордан. Израильские военные отметили, что в рамках координации членам делегации был предоставлен утвержденный маршрут, по которому они должны были следовать, поскольку этот район является зоной активных боевых действий.

Ранее стало известно, что солдаты ЦАХАЛ открыли предупредительный огонь при виде делегации дипломатов. Отмечается, что в составе делегации присутствовали дипломаты из России и более двух десятков других стран

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Хинштейн ответил на шутку Путина о присоединении Сумской области фразой «она мне не чужая»

    Напавших на полицейских в Махачкале боевиков курировали из-за рубежа

    Собянин отчитался об уничтожении еще трех летевших на Москву беспилотников

    Артемий Лебедев назвал памятник Сталину в московском метро «проходной говноскульптурой»

    Во Владимирской области временно отключили мобильный интернет

    Безбилетник пробрался на борт самолета по чужим данным и спрятался в туалете

    Российские ученые нашли редкий вид лишайника из Аляски на Урале

    В «Роснано» заявили о прохождении долговой турбулентности

    Умерла режиссер «Ералаша» и звезда «Служебного романа»

    Россиянина Исуса Христоса хитростью доставили в суд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости