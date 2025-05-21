Известная телеведущая назвала последствия операции по удалению половых органов

Телеведущая Келли заявила, что после удаления яичников у нее снизился риск рака

Известная британская телеведущая Лоррейн Келли в эфире ток-шоу «Доброе утро, Великобритания» (Good Morning Britain) назвала последствия операции по удалению яичников и маточных труб. На это обратило внимание издание Daily Mail.

Ведущая шоу Сюзанна Рид указала, что одним из результатов процедуры по удалению половых органов стало снижение риска развития рака. Келли подтвердила ее слова. «О, абсолютно! Конечно, она (операция — прим. «Ленты.ру») исключает его. Его больше нет. Единственное, что мне приходится делать, это принимать небольшие дозы тестостерона», — заявила телеведущая, уточнив, что дозировка минимальна и необходима для поддержания гормонального баланса в организме.

Также Келли рассказала, что решилась на операцию после того, как во время возвращения из поездки в Индию у нее лопнула киста. После обследования врачи обнаружили проблему с другой кистой и рекомендовали удалить ее в качестве меры предосторожности. В результате телеведущая перенесла профилактическую операцию по удалению маточных труб и яичников.

Ранее Келли рассказала, как чувствует себя после операции по удалению половых органов. По словам телеведущей, она восстанавливалась дома после операции, следуя указанием врачей.