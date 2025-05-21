Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
07:31, 21 мая 2025Интернет и СМИ

Известная телеведущая назвала последствия операции по удалению половых органов

Телеведущая Келли заявила, что после удаления яичников у нее снизился риск рака
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Stephen Lock / Globallookpress.com

Известная британская телеведущая Лоррейн Келли в эфире ток-шоу «Доброе утро, Великобритания» (Good Morning Britain) назвала последствия операции по удалению яичников и маточных труб. На это обратило внимание издание Daily Mail.

Ведущая шоу Сюзанна Рид указала, что одним из результатов процедуры по удалению половых органов стало снижение риска развития рака. Келли подтвердила ее слова. «О, абсолютно! Конечно, она (операция — прим. «Ленты.ру») исключает его. Его больше нет. Единственное, что мне приходится делать, это принимать небольшие дозы тестостерона», — заявила телеведущая, уточнив, что дозировка минимальна и необходима для поддержания гормонального баланса в организме.

Также Келли рассказала, что решилась на операцию после того, как во время возвращения из поездки в Индию у нее лопнула киста. После обследования врачи обнаружили проблему с другой кистой и рекомендовали удалить ее в качестве меры предосторожности. В результате телеведущая перенесла профилактическую операцию по удалению маточных труб и яичников.

Ранее Келли рассказала, как чувствует себя после операции по удалению половых органов. По словам телеведущей, она восстанавливалась дома после операции, следуя указанием врачей.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинцы распродают иностранцам военные трофеи. У них скупают вещи бойцов СВО и даже фрагменты бомбардировщиков

    ВСУ продолжили атаковать Орловскую область

    Продажи строительной техники в России рухнули

    Российский дезертир сдался военному следствию и получил срок

    Россиянка описала традиции в Узбекистане словами «женщина часто — никто»

    Московский блогер устроил погром на ГРЭС в Красноярском крае

    Губернатор раскрыл подробности попытки атаки четырех десятков дронов ВСУ на регион

    Певица Мария Максакова пыталась оспорить права детей на недвижимость

    Одна страна продала России картофель на рекордную сумму

    Стала известна возможная цель удара ВСУ по Орловской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости