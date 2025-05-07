Популярная телеведущая рассказала о самочувствии после удаления половых органов

Ведущая Келли рассказала, что восстанавливается дома после удаления яичников

Популярная британская телеведущая Лоррейн Келли рассказала, как чувствует себя после операции по удалению яичников и маточных труб. О своем состоянии она сообщила в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам Келли, она восстанавливается дома после операции. «Большое спасибо этим добрым, заботливым и потрясающим профессионалам, которые позаботились обо мне в клинике. (...) Я уже дома, теперь я следую указаниям врачей и отдыхаю!» — отметила она.

Ранее Келли опубликовала видео из больничной палаты, в котором рассказала, что ей собираются провести операцию по удалению женских половых органов. Келли отметила, что операция была необходима ей в качестве превентивной меры.

До этого популярная комедиантка и актриса Кэти Гриффин рассказала, что перенесла операцию по удалению матки. Юмористка пояснила, что хирургическое вмешательство потребовалось ей из-за предракового состояния.