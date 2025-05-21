Китай резко нарастил поставку в Россию банкоматов

Таможня КНР: В апреле 2025-го Китай втрое увеличил поставки в Россию банкоматов

В апреле 2025 года Китай втрое увеличил поставки в Россию банкоматов. Об этом со ссылкой на данные таможни КНР сообщает РИА Новости.

Сумма поставок достигла 5,9 миллиона долларов — прирост в месячном выражении составил 3,2 раза. В страну было ввезено 854 банкоматов, что в 3,1 раза больше, чем месяцем ранее. Общий вес месячного экспорта составил 431 тонну, увеличившись за месяц в 3,4 раза. Эти показатели стали максимальными с декабря прошлого года.

Благодаря резкому наращиванию поставок Россия вышла в лидеры среди покупателей банкоматов. В топ-5 также вошли Пакистан (931,5 тысячи долларов), Аргентина (865,8 тысячи), Таиланд (815,3 тысячи) и Нигерия (803 тысячи долларов).

До 2022 года российские банки преимущественно использовали американские и европейские банкоматы, но из-за санкций пришлось переходить на китайские и корейские, а также начать импортозамещение. Так, в Москве в 2023 году запустили производство, нацеленное на ежегодный выпуск 15 тысяч аппаратов, оснащенных собственным программным обеспечением и работающих на базе отечественных микропроцессоров «Эльбрус».

Как заявил губернатор региона Андрей Воробьев, одна компания из Шанхая также запустит в Подмосковье производство банкоматов. Китайские бизнесмены готовы вложить в проект 1,3 миллиарда рублей и трудоустроить 300 человек. Поначалу планируется наладить производство металлических корпусов для банкоматов, а в дальнейшем — организовать в Клину полный производственный цикл.