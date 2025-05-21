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16:27, 21 мая 2025Мир

Лавров рассказал об истеричных требованиях Европы к Трампу

Лавров: Лидеры Европы истерично требуют от Трампа объединиться против России
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Патрин / ТАСС

Европейские лидеры истерично требуют от США и президента страны Дональда Трампа объединиться против России и усилить на нее давление. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Макроны, Стармеры, фон дер Ляйены (президент Франции, премьер-министр Великобритании, глава Европейской комиссииприм. «Ленты.ру») и прочие деятели Европы, которые сейчас требуют от США присоединиться к антироссийским действиям и нарастить санкционное давление. Это выдает их с головой», — отметил дипломат.

Лавров указал на то, что Европейский союз заранее согласовал 17-й пакет антироссийских санкций, но в Брюсселе решили подождать итогов телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы Белого дома, требуя при этом немедленного прекращения огня на Украине.

19 мая помощник президента по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что Трамп в ходе телефонного разговора с Путиным рассказал, что в Сенате Конгресса США подготовили проект новых антироссийских санкций, однако подчеркнул, что сам выступает за договоренности.

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