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17:56, 21 мая 2025Мир

На Западе оценили площадку для переговоров России с Украиной

Секретариат Мерца: Переговоры в Ватикане потребуют интенсивной подготовки
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Возможные переговоры России и Украины в Ватикане потребуют «интенсивной подготовки» и пока являются лишь спекуляциями. Об этом заявили в секретариате канцлера ФРГ Фридриха Мерца, передает газета Le Monde.

«После опыта последних десяти дней и Стамбула, приоритетной задачей является проведение серьезных переговоров (...) В настоящее время говорить о дате или формате переговоров — это скорее спекуляции», — отметили в немецком правительстве.

Дополнительно уточняется, что Германия настаивает на согласовании переговорных групп двух стран и уточнения их полномочий.

Ранее Папа Римский Лев XIV заявил о готовности принять переговоры России и Украины в Ватикане. Также президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным сообщал, что Святой престол хочет организовать мирные переговоры.

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