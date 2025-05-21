На Западе рассказали о последствиях разговора Путина и Трампа для Киева и Европы

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа нанес значительный ущерб политическим позициям Европы и Украины, сообщает агентство Reuters.
«Для Украины и ее союзников, которые потратили месяцы, пытаясь привлечь Дональда Трампа на свою сторону, все вернулось на круги своя», — говорится в публикации.
В материале также отмечается, что европейские политики были «шокированы» тем, что американский президент не ставил перед российским лидером никаких ультиматумов.
«Исход телефонного разговора будет особенно трудно принять», — подчеркивается в статье.
Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что Путин «опять всех переиграл». Политик полагает, что на фоне неудач украинской армии Трамп может потребовать от Киева согласиться на условия России.