В Раде подвели итог разговора Путина и Трампа

Депутат Верховной Рады Дубинский заявил, что Путин опять всех переиграл

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что президент России Владимир Путин опять всех переиграл. Об этом он написал в своем Telegram-канале, комментируя переговоры российского лидера с его американским коллегой Дональдом Трампом.

Он указал, что Трамп заявил о необходимости переговоров для заключения перемирия между сторонами украинского конфликта. «А это самая неудобная позиция для глобалистов и Зеленского, потому что — ну, а какие могут быть компромиссы со стороны России, если у них успехи на фронте?» — отметил он.

Политик полагает, что на фоне неудач украинской армии Трамп может потребовать от Киева согласиться на условия России. По его словам, если Вашингтон не введет санкции против Москвы, это будет означать, что у Зеленского не осталось карт. При этом новые ультиматумы Европы только подчеркнут данный факт, считает Дубинский.

Путин и Трамп провели телефонный разговор вечером 19 мая. В ходе беседы, которая длилась более двух часов, главы государств договорились, что Россия и Украина немедленно приступят к переговорам о прекращении огня, а параметры будущего соглашения о завершении конфликта будут определяться напрямую Москвой и Киевом.