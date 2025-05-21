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09:56, 21 мая 2025Силовые структуры

Начальник тыла МВД российского региона нанял нелегалов на строительство отдела полиции

СК возбудил дело о превышении полномочий против начальника тыла МВД Бурятии
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Следователи возбудили уголовное дело против начальника тыла МВД по Республике Бурятия, заподозренного в превышении должностных полномочий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в республиканском управлении Следственного комитета (СК) России.

По месту жительства подозреваемого провели обыски. По данным следствия, с апреля 2023 года в селе Кабанске строилось новое здание отдела полиции, однако проект оказался под угрозой срыва из-за нехватки рабочих. Тогда начальник тыла МВД, выступавший заказчиком строительства, предложил подрядчику нанять нелегалов, обещая скрыть этот факт от проверяющих.

В результате облицовочными работами в отделе полиции занимались иностранные граждане, которые не имели права находиться в России и вести на ее территории трудовую деятельность. Тем самым было допущено нарушение миграционного законодательства с попустительства высокопоставленного должностного сотрудника МВД республики. Преступление было выявлено управлением собственной безопасности ведомства.

Ранее сообщалось, что в Калининграде за превышение должностных полномочий будут судить начальника оперативно-разыскного отдела местной таможни, бывшего оперативника управления Федеральной службы войск национальной гвардии по области, экс-командира СОБР регионального управления Росгвардии и сотрудника управления экономической полиции, которые провели обыски и избили семерых граждан, занимавшихся сбытом партии сигарет.

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