Напавших на полицейских в Махачкале боевиков курировали из-за рубежа

СК: Напавших на полицейских в Махачкале боевиков склоняли к теракту из-за рубежа

Следователи возбудили еще одно уголовное дело в отношении пособника боевиков, которые в начале мая напали на сотрудников полиции в Махачкале. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Дагестану.

По данным СК, пособником террористов выступил 41-летний уроженец республики. В период с января по май он, находясь за рубежом, склонил двух местных жителей к созданию террористического сообщества и впоследствии к совершению теракта.

Дело возбуждено по части 2 статьи 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») и части 1.1 статьи 205.1 («Содействие террористической деятельности») УК РФ

Перестрелка в Махачкале произошла в понедельник, 5 мая. Несколько вооруженных мужчин открыли шквальный огонь по полицейским. В результате нападения двое правоохранителей не выжили.