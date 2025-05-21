Названы наиболее часто выдающие шенген россиянам страны

АТОР: Италия названа наиболее часто выдающей шенген россиянам страной

Италия названа в числе наиболее часто выдающих шенгенские визы россиянам стран по итогам 2024 года. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные Еврокомиссии.

Уточняется, что доля отказов в московском консульстве Италии составила всего 4,3 процента. Чаще всего там выдавали многократные визы. Менее лояльной к россиянам оказалась Франция — 7,1 процента отказов. Далее в списке следуют Испания (8,5 процента) и Греция (13 процентов).

«Очень мало отказов у Люксембурга (всего 2,7 процента) и Румынии (2,6 процента). (...) Швейцария тоже держит "планку" и одобряет в Москве почти 95 процентов заявлений», — отметили специалисты.

В марте глава МВД Латвии Рихард Козловскис призвал страны Европейского союза прекратить выдачу шенгенских виз россиянам. Он объяснил это переживаниями о безопасности и заявил, что Латвия сталкивается «с нелегальными нарушителями границы и актами саботажа».