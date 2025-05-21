Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:12, 21 мая 2025Путешествия

Названы наиболее часто выдающие шенген россиянам страны

АТОР: Италия названа наиболее часто выдающей шенген россиянам страной
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Alexander Nrjwolf / Unsplash

Италия названа в числе наиболее часто выдающих шенгенские визы россиянам стран по итогам 2024 года. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные Еврокомиссии.

Уточняется, что доля отказов в московском консульстве Италии составила всего 4,3 процента. Чаще всего там выдавали многократные визы. Менее лояльной к россиянам оказалась Франция — 7,1 процента отказов. Далее в списке следуют Испания (8,5 процента) и Греция (13 процентов).

«Очень мало отказов у Люксембурга (всего 2,7 процента) и Румынии (2,6 процента). (...) Швейцария тоже держит "планку" и одобряет в Москве почти 95 процентов заявлений», — отметили специалисты.

В марте глава МВД Латвии Рихард Козловскис призвал страны Европейского союза прекратить выдачу шенгенских виз россиянам. Он объяснил это переживаниями о безопасности и заявил, что Латвия сталкивается «с нелегальными нарушителями границы и актами саботажа».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин приехал в Курскую область впервые с момента ее освобождения и порассуждал об идиотах в ВСУ. О чем еще говорил президент?

    В России заявили о технической готовности к современной войне

    Похитившая 10 миллионов экс-ректор российского вуза стала фигуранткой еще одного дела

    Путин наградил вывозившего жителей из-под обстрелов курского чиновника

    В Казахстане высказались о позиции Украины по атакам на объекты КТК

    Задержание собиравшего информацию о российских ПВО украинского агента показали на видео

    Китай выступил против новых антироссийских санкций ЕС

    Россиянам назвали способ правильно спать днем

    В США заявили о дипломатической победе Путина в разговоре с Трампом

    ФСБ раскрыла аферу с гособоронзаказом на подшипниковых заводах России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости