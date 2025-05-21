Новый президент Румынии раскрыл страхи Макрона

Дан: Макрон опасался, что победа Симиона приведет к остановке помощи Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон опасался, что победа лидера оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джордже Симиона на президентских выборах в Румынии приведет к остановке помощи Украине. Об этом заявил избранный президент страны Никушор Дан, передает Politico.

«Макрон сказал Дэну, что он обеспокоен тем, что Симион заблокирует помощь Молдавии и Украине и затормозит усилия по перевооружению Европы», — говорится в сообщении.

При этом Дан заверил французского лидера в поддержке интеграции европейской обороны.

Ранее избранный президент Румынии назвал неуместной идею отправки румынских войск на Украину. «Иметь большую оперативную поддержку на территории Румынии — да. Быть частью армий, гарантирующих мир на Украине, — нет. Я думаю, это было бы не очень уместно из-за напряженности, которая и так уже существует между Румынией и Россией», — сказал политик.