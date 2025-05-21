Объяснен скрытый вред фастфуда для организма

Immunity: Фастфуд ослабляет защитные функции кишечника

Уже через пару дней на жирной пище кишечник теряет способность защищаться от воспаления. Исследование, опубликованное в журнале Immunity, показало, что рацион с высоким содержанием насыщенных жиров — характерный для фастфуда — буквально разрушает барьерную функцию кишечника и подавляет выработку белка IL-22, отвечающего за регенерацию тканей и защиту слизистой.

Ученые из Австралии кормили мышей жирной пищей всего одну неделю. Результат — ослабление защитных функций кишечника, утолщение стенок и скопление иммунных клеток — признаки скрытого воспаления. Уже через два дня в организме начиналось снижение уровня IL-22, хотя внешне животные оставались здоровыми.

Особенность воспаления, вызванного жирной пищей, в том, что оно сначала никак себя не проявляет — но со временем может перерасти в хроническое. Исследователи подчеркивают, что отказ от фастфуда способен восстановить защиту кишечника, особенно если заменить насыщенные жиры на ненасыщенные — такие, как в орехах и авокадо.

В апреле 2025 года испанские ученые доказали, что жирная пища может ускорять распространение рака. Оказалось, что избыточное потребление жиров активирует работу тромбоцитов и повышает уровень белка фибронектина, создавая благоприятные условия для метастазирования опухоли, особенно в легких.