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16:11, 21 мая 2025Силовые структуры

Обвиненный в распространении порно российский блогер-миллионник обжаловал арест

Блогер Алтунян обжаловал арест по делу о распространении непристойных материалов
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: @dr_altunyan

Пластический хирург и блогер с миллионной аудиторией Юрий Алтунян обжаловал арест по делу о распространении порнографии в интернете. Об этом сообщает РИА Новости.

Апелляционная жалоба на постановление об избрании меры пресечения зарегистрирована в Кунцевском суде Москвы.

Об аресте Алтуняна стало известно 19 мая. Ему вменяется статья 242 («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов») УК РФ. Подробности по делу не сообщается.

Известно, что у хирурга есть свой медицинский центр в Москве, также он активно ведет социальные сети, где делится отзывами пациентов.

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