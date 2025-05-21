Обвиненный в распространении порно российский блогер-миллионник обжаловал арест

Блогер Алтунян обжаловал арест по делу о распространении непристойных материалов

Пластический хирург и блогер с миллионной аудиторией Юрий Алтунян обжаловал арест по делу о распространении порнографии в интернете. Об этом сообщает РИА Новости.

Апелляционная жалоба на постановление об избрании меры пресечения зарегистрирована в Кунцевском суде Москвы.

Об аресте Алтуняна стало известно 19 мая. Ему вменяется статья 242 («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов») УК РФ. Подробности по делу не сообщается.

Известно, что у хирурга есть свой медицинский центр в Москве, также он активно ведет социальные сети, где делится отзывами пациентов.