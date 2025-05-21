Очевидец назвала количество выстрелов в экс-советника Януковича

20 Minutos: Очевидец слышала шесть или семь выстрелов в экс-советника Януковича

Девушка, проживающая в студенческом общежитии через дорогу от Американской школы в Мадриде, рассказала, что слышала очень громкие звуки во время убийства бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова. Ее слова приводит 20 Minutos.

«Я думаю, было много выстрелов, около шести или семи», — рассказала девушка, ставшая очевидцем произошедшего.

Когда девушка выглянула из окна своей спальни, она ничего не увидела, но через несколько минут услышала крик и очень громкий автомобильный гудок.

Андрея Портнова застрелили в городе Посуэло-де-Аларкон в испанской провинции Мадрид в среду, 21 мая, в 09:15 по местному времени. По словам свидетелей, киллер скрылся с места преступления пешком.