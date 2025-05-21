Очевидец рассказал о стрельбе на месте убийства экс-советника Януковича

AP: Ученики приняли стрельбу во время убийства Портнова за учебную тревогу

Сообщение о стрельбе возле элитной Американской школы в городе Посуэло-де-Аларкон приняли за учебную тревогу. Об этом Associated Press (AP) рассказал ученик 11-го класса Тимур Аяокур.

17-летний ученик рассказал, что через 20 минут после начала урока он и его одноклассники услышали стрельбу. Через несколько минут администрация школы сообщила, что на улице был застрелен мужчина, которым оказался бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича, экс-депутат Верховной Рады, юрист Андрей Портнов.

«Я подумал, что это учебная тревога. Я волновался, потому что сначала подумал, что это может быть родитель кого-то из моих знакомых», — сказал он.

Мать Тимура, Элина Аяокур, которая родилась в Азербайджане, рассказала, что была знакома с Портновым по русской общине, однако отметила, что знакомство было не близкое. «Я не знала, что там были украинские политики», — уточнила она.

По ее словам, сын экс-советника Януковича учился в 4-м классе Американской школы.

Утром 21 мая бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича, экс-депутат Верховной Рады, юрист Андрей Портнов был убит в Испании. Его застрелили возле элитной Американской школы в городе Посуэло-де-Аларкон в провинции Мадрид.