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08:31, 21 мая 2025Забота о себе

Опасность привычки терпеть при позывах в туалет объяснили

Врач Гарсия предрекла проблемы с мочевым пузырем из-за привычки терпеть в туалет
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: VGstockstudio / Shutterstock / Fotodom

Физиотерапевт Лаура Гарсия заявила, что никогда не стоит терпеть при позывах в туалет. Опасность этой привычки она объяснила в беседе с изданием Vanitatis.

Как пояснила Гарсия, когда человек терпит при позывах в туалет, у него перегружается вся мочеполовая система. Кроме того, происходит вредное давление на мышцы тазового дна. Врач предрекла проблемы с мочевым пузырем при сохранении этой привычки на протяжении длительного времени.

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В связи с этим Гарсия порекомендовала установить здоровый режим мочеиспускания. Это значит, что в туалет необходимо идти тогда, когда появляется реальная потребность, поскольку преждевременное опорожнение мочевого пузыря тоже вредит здоровью.

Ранее терапевт Зои Уильямс рассказала, почему некоторые люди встают в туалет по ночам. По ее словам, это может быть связано с заболеваниями почек.

Вот это да!
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