Опасность привычки терпеть при позывах в туалет объяснили

Врач Гарсия предрекла проблемы с мочевым пузырем из-за привычки терпеть в туалет

Физиотерапевт Лаура Гарсия заявила, что никогда не стоит терпеть при позывах в туалет. Опасность этой привычки она объяснила в беседе с изданием Vanitatis.

Как пояснила Гарсия, когда человек терпит при позывах в туалет, у него перегружается вся мочеполовая система. Кроме того, происходит вредное давление на мышцы тазового дна. Врач предрекла проблемы с мочевым пузырем при сохранении этой привычки на протяжении длительного времени.

В связи с этим Гарсия порекомендовала установить здоровый режим мочеиспускания. Это значит, что в туалет необходимо идти тогда, когда появляется реальная потребность, поскольку преждевременное опорожнение мочевого пузыря тоже вредит здоровью.

Ранее терапевт Зои Уильямс рассказала, почему некоторые люди встают в туалет по ночам. По ее словам, это может быть связано с заболеваниями почек.