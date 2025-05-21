Операторы «Омерзительной восьмерки» уничтожили семь безэкипажных катеров ВСУ

Операторы «Омерзительной восьмерки» уничтожили семь БЭК ВСУ за полгода

Операторы группы «Омерзительная восьмерка» в течение последних шести месяцев уничтожили FPV-дронами семь безэкипажных катеров (БЭК) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС рассказал командир отряда с позывным Хруст.

Работа ведется в акватории Черного моря и прибрежной зоне Крыма. Он подчеркнул, что «Омерзительная восьмерка» является автором тактики боевой работы по БЭК. «Мы стали первыми, кто начал уничтожать БЭКи FPV-дронами», — отметил военнослужащий.

Ранее сообщалось, что операторы группы «Омерзительная восьмерка» уничтожили сотни единиц техники ВСУ в Курской области с помощью FPV-дронов линейки «Ключ».

До этого эксперт в сфере беспилотной авиации Денис Федутинов рассказал, что одним из способов борьбы с БЭК может стать применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).