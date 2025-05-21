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11:12, 21 мая 2025Россия

Опубликовано фото Медведева за рулем

Опубликовано фото зампреда Совбеза Медведева за рулем в Петербурге
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Опубликовано фото зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева за рулем в Санкт-Петербурге. Снимок был размещен в Telegram-канале RIA Kremlinpool.

На кадре Медведев в солнцезащитных очках и белой рубашке. Каким именно автомобилем он управляет, разобрать нельзя.

Накануне бывший президент России принял участие в одной из дискуссий на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

В ходе мероприятия Медведев допустил, что в случае отказа от прямых переговоров, которые могут привести к миру, Украину ждет путь к безоговорочной капитуляции.

На том же выступлении политик объявил, что сейчас на Украине нет лиц, уполномоченных на заключение мирного договора с Россией.

Медведев, однако, подчеркнул, что перемирие России и Украины обязательно состоится.

ЖЗЛ
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