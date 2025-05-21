Пентагон одобрил передачу Трампу самолета от монаршей семьи Катара

Парнелл: Пентагон одобрил передачу Boeing 747-8 от Катара за $400 млн Трампу

Пентагон сделал официальное заявление, что одобряет передачу президенту США Дональду Трампа самолета Boeing 747-8 от монаршей семьи Катара. Его стоимость оценивается почти в 400 миллионов долларов, о решении сообщил помощник американского министра обороны по связям с общественностью Шон Парнелл, передает газета The New York Times (NYT).

«Министр обороны принял Boeing 747-8 от Катара в соответствии со всеми федеральными правилами и нормами», — уточнил Парнелл. По его словам, далее Пентагон будет работать над обеспечением мер безопасности.

О том, что администрация Трампа готовится принять в дар от королевской семьи Катара роскошный реактивный самолет, рассказал 11 мая телеканал ABC News. Это самый дорогой в истории США подарок от иностранного государства.