Первый в мире ОПЛА на базе беспилотного вертолета покажут в Минске

UAVHELI: Первый в мире ОПЛА на базе беспилотного вертолета покажут в Минске

Первый в мире опционально пилотируемый летательный аппарат (ОПЛА) Fly-Truck, созданный на базе беспилотного вертолета, покажут на оборонной выставке MILEX 2025, которая с 21 до 24 мая пройдет в Минске. Об этом со ссылкой на белорусское конструкторское бюро (КБ) «Беспилотные вертолеты» (UAVHELI) сообщает ТАСС.

«Проект опционально пилотируемого вертолета Fly-truck находится на этапе сборки. В рамках выставки на территории компании-разработчика будет представлен первый образец, который готовится к летным испытаниям», — сказали в КБ.

Выполненный по соосной схеме аппарат имеет максимальную взлетную массу 3 тысячи килограммов. ОПЛА способен находиться в воздухе до 5 часов и работать на дальности до 480 километров. Масса переносимой полезной нагрузки — до 600 килограммов. Максимальная скорость полета — 189 километров в час. Fly-Truck оснащен гибридной силовой установкой.

Эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов, комментируя новинку от UAVHELI, заметил, что Fly-Truck создавался на основе беспилотного вертолета, а не пилотируемого, что ранее разработчиками не практиковалось.

Ранее газете «Известия» в КБ «Стратим» сообщили, что начался выпуск российского БПЛА «Голубь» с револьверной подачей боеприпасов.