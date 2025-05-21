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18:51, 21 мая 2025Силовые структуры

По факту угроз российского учителя школьнику расправой началась проверка

В Саратове правоохранители начали проверку после угроз учителя школьнику
Варвара Митина (редактор)

Фото: Hananeko_Studio / Shutterstock / Fotodom  

В Саратове следователи начали доследственную проверку после видео, на котором учительница местного лицея угрожает школьнику расправой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее решение.

В прокуратуре региона рассказали «Ленте.ру», что инцидент произошел в лицее №3 им. А.С. Пушкина между учителем начальных классов и учеником 3-го класса.

РИА Новости сообщает, что ранее в социальных сетях появилось видео, на котором учительница держит перед ребенком мусорное ведро и требует выплюнуть жвачку, однако мальчик игнорирует ее просьбу, тогда женщина говорит «убью» и продолжает требовать выплюнуть жвачку. Через какое-то время учительница надела мальчику ведро на голову.

Ранее сообщалось, что в Приморье школьники били одноклассника на уроке с подачи учительницы начальных классов.

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