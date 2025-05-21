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13:35, 21 мая 2025Россия

Политолог указал на символичность визита Путина в Курскую область

Пинчук: Визит Путина в Курскую область фиксирует факт освобождения региона
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Мария Сухорукова / Правительство Курской области Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Визит президента России Владимира Путина в Курскую область не только политически фиксирует факт освобождения региона, но и показывает постепенный переход из режима обороны в режим восстановления. Об этом в беседе с «Царьградом» заявил полковник запаса, первый министр госбезопасности Донецкой народной республики, доктор политических наук Андрей Пинчук.

По мнению политолога, Путин не мог не приехать в регион после того, как остатки сил группировки вторжения были ликвидированы. «Через какое-то время, если противник будет отодвинут от границ, там будет отменен режим КТО. И в этом смысле символично, что встречался Путин не с военачальниками, не с ополченцами, не с бойцами бригады БАРС, а с волонтерами», — заявил он.

Пинчук добавил, что в российском регионе по-прежнему сохраняется тяжелая гуманитарная обстановка, так как многие жители лишились домов, инфраструктура разрушена, территория вокруг заминирована. В связи с этим необходима тщательная работа на федеральном уровне.

21 мая Путин впервые посетил Курскую область с момента ее полного освобождения от Вооруженных сил Украины, вторгшихся на территорию российского региона в августе 2024 года. Во время визита президент объяснил, зачем приехал. Он заверил, что владеет всей информацией по ситуации в регионе, однако ему хотелось лично увидеть, что здесь происходит.

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