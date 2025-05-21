Популярный комик извинился перед Скарлетт Йоханссон за шутку про ее вагину

Популярный американский стендап-комик Майкл Че извинился перед актрисой Скарлетт Йоханссон за грубую шутку про ее вагину, которую он ранее придумал для ее мужа Колина Джоста. Об этом пишет Page Six.

Че и Джост в эфире шоу Saturday Night Live озвучивали шутки, придуманные ими друг для друга. «Прежде чем я зачту следующую шутку, я хочу использовать этот момент, чтобы извиниться перед кое-кем, кого я ранил», — сказал юморист, после чего в студии появилась Йоханссон. Обращаясь к звезде Marvel, комик признал, что ранее придуманная им острота о ее половых органах была вульгарной.

Уточняется, что придуманная Че неприличная шутка про Йоханссон прозвучала в декабрьском выпуске Saturday Night Live. Джост, следуя указаниям коллеги, на телешоу сравнил состояние интимной зоны своей жены после родов с ростбифом. Как выяснилось позднее, актрису предупреждали о том, что шутка подобного характера может прозвучать на программе, однако услышанное все же шокировало ее.

Ранее в сети осудили комика Павла Волю за шутку про спящую женщину, которая прозвучала на его выступлении. Юмориста обвинили в том, что он поиронизировал над изнасилованием. Сам Воля позднее заверил, что шутил не про изнасилование, а любовь и страсть.