Популярный российский комик назвал минус дорог в одной европейской стране

Комик Хетаг Хугаев заявил, что на дорогах Франции есть много странных знаков

Популярный российский стендап-комик Хетаг Хугаев назвал минус дорог во Франции по сравнению с Россией. Об этом он рассказал в выпуске шоу «Однажды в Париже», запись которого доступна на YouTube.

По словам Хугаева, во время его поездки в Париж он заметил, что на дорогах этого европейского города существует очень много непонятных знаков, которые могут ввести водителя автомобиля в заблуждение. «Там непонятно, там в моменте ты едешь и резко написано "велосипед, автобусы, инвалиды, кошки, грибочки". Короче, там реально странно. Вот у нас в Москве — едешь по своей полосе», — отметил Хугаев.

Комик Илья Макаров в шутку добавил, что на дорогах Москвы существуют 10 автомобильных полос, из которых водителю можно выбрать любую.

Ранее Хугаев описал свое разочарование после того, как побывал в ресторане во Франции, и назвал местную еду ужасно невкусной. По словам комика, особенно его разочаровали лягушачьи лапки.