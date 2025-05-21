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16:18, 21 мая 2025Культура

Пригожин отказался помогать старшим детям

Продюсер Пригожин заявил, что не хочет финансово помогать старшим детям
Ольга Коровина

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что не может больше помогать своим старшим детям Данае и Дмитрию. Об этом он рассказал в интервью «Пятому каналу».

Бывшая жена Пригожина Елена, мать его старших детей, потеряла две купленные продюсером квартиры из-за долгов по микрозайму. Сообщается, что в итоге Даная и Дмитрий вынуждены жить в съемном жилье и постоянно обращаться за помощью к отцу.

«Они все время жалуются, хотя я им оставил несколько квартир, землю, дачу, помогаю деньгами. Но я же не дойная машина!» — высказался продюсер.

По словам Пригожина, он дал своим старшим детям все, что мог, так что теперь готов помогать только отеческим советом. «Я дал образование, знания и возможности, а мне никто ничего не давал», — добавил он.

Ранее стало известно, что Иосиф Пригожин получил почетное звание «Заслуженный деятель искусств Чеченской Республики».

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