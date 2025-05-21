Путин наградил вывозившего жителей из-под обстрелов курского чиновника

Путин наградил главу сельсовета Польского, вывозившего курян из-под обстрелов

Президент России Владимир Путин наградил главу администрации Гирьянского сельсовета Беловского района Курской области Юрия Польского, который вывозил жителей из-под обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

Чиновник стал победителем в номинации «Мужество и героизм — на благо служения Родине» Всероссийской муниципальной премии «Служение». Путин лично передал ему статуэтку и поздравил его, так как в день официального вручения Польской приболел.

Вечером во вторник, 20 мая, Путин прибыл в Курскую область. Он провел встречу с волонтерами, главами муниципалитетов и врио губернатора региона Александром Хинштейном, а также посетил строящуюся Курскую АЭС-2. Регион глава государства впервые посетил после его освобождения в конце апреля.

Впоследствии стало известно, что на следующее утро после приезда Путина ВСУ пытались прорваться в Курскую область. Российские военные не допустили прорыва государственной границы и отбросили противника.