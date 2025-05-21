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09:28, 21 мая 2025Россия

Путин назвал ключевое направление для российских военных

В Курской области Путин назвал ключевое направление для российских военных
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Во время визита в Курскую область президент России Владимир Путин назвал ключевое направление для российских военных. Его слова приводит ТАСС.

Как отметил глава государства, отрасль беспилотных летательных аппаратов является одной из ключевых на сегодняшний день для военнослужащих Вооруженных сил России.

«Да, это правда, одно из ключевых направлений», — заключил Путин.

Президент России впервые посетил Курскую область с момента ее полного освобождения вечером во вторник, 20 мая. Он провел встречу с волонтерами в гуманитарном штабе в Курске.

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